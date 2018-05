Endlich Mai! Das verrückte Frühlingswetter im Westen

01.05.2018 | 01:29:06 Std. | DGS | UT | WDR

Wie bringt der Frühling bei uns Flora und Fauna in Schwung, wo treffen wir durch den Klimawandel neue Tiere und Pflanzen, direkt in unserer Nachbarschaft – und was macht der Frühling eigentlich mit uns? Quarks XL beobachtet, wie Temperaturschwankungen von bis zu 20 °C Mensch und Natur Höchstleistungen abringen und erklärt, warum im April trotz Frühlingsfarben die Suizidrate am höchsten ist. 90 Minuten Quarks, nicht im Studio, sondern draußen bei euch in NRW – mit Mai Thi Nguyen-Kim und Sven Plöger.