Alle Vögel sind schon da: Die verrückte Vogelwelt im Westen

Quarks . . 01:29:29 Std. . WDR.

Die Klimakrise verändert auch die Vogelwelt in Nordrhein Westfalen. Die Zugvögel kommen immer früher zu uns. Und längst fühlen sich selbst südländische Exoten wie die Halsbandsittiche das ganze Jahr hindurch bei uns wohl. Mai Thi Nguyen-Kim taucht ein in die verrückte Vogelwelt Nordrhein-Westfalens. Sie besucht Taubenliebhaber, Bauern, die an Krähen und Raben verzweifeln und Hühnerliebhaber, die aussortierten Eierlegehennen eine neue Heimat bieten.

