Intensivstationen: Wann wird es eng?

Quarks – Corona in 5 Minuten. Folge 18. . 05:05 Min. . Verfügbar bis 10.11.2025. WDR.

Quarks liefert wissenschaftliche Fakten zum Coronavirus – kompakt in 5 Minuten. In dieser Woche wirft Mai Thi Nguyen-Kim einen Blick auf die Situation in den Krankenhäusern. Wie viele Patienten mit COVID-19 werden auf den Intensivstationen behandelt? Und wann droht das System zu kollabieren?

