Carolin Kebekus: PussyTerror TV mit Nelson Müller und David Kebekus

Carolin Kebekus: PussyTerror TV. . 43:21 Min. . Verfügbar bis 21.01.2020. WDR.

Zu Gast im Studio sind der Fernsehkoch und Sänger Nelson Müller, mit dem Kebekus grillt und singt. Einen Stand-up-Auftritt liefert ihr Bruder, David Kebekus, der aus dem privaten Nähkästchen plaudert. Außerdem stellt Carolin Kebekus im Studio Produkte vor, die Frauen garantiert nicht brauchen. In der letzten Folge der diesjährigen „PussyTerror TV“-Staffel hospitiert Carolin Kebekus bei Starfrisör Udo Walz. Und in einer neuen Folge aus der Reihe „Rebecca & Larissa“ erklären die Damen, was es mit dem Klimawandel auf sich hat. Außerdem treffen in einem weiteren Film Carolin Kebekus und ihr Kollege Luke Mockridge überraschend aufeinander und demonstrieren, wie sich Prominente professionell begegnen.