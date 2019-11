Carolin Kebekus: PussyTerror TV

Carolin Kebekus: PussyTerror TV. . 43:54 Min. . Verfügbar bis 17.12.2019. WDR.

Instagram, Facebook, Snapchat und Co. – immer mehr Menschen verbringen zu viel Zeit in sozialen Medien. Oft handelt es sich um eine Sucht, die ihren Opfern ein normales Leben unmöglich macht. Carolin Kebekus sagt in dieser Folge von PussyTerror TV dem Wahnsinn den Kampf an.