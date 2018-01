Wie sinnvoll sind Schulnoten?

18.01.2018 | 58:43 Min. | UT | WDR

Immer lauter wird der Ruf nach einem radikalen Wandel in der Notengebung. "Weg mit den Noten!" fordern nicht nur manche Hirnforscher, Eltern und Schüler, sondern auch eine wachsende Zahl an Pädagogen. Was würde passieren, wenn kein Druck durch Noten, sondern nur die Begeisterung fürs Thema der Antrieb für das Lernen wäre?

Download Video: Wie sinnvoll sind Schulnoten?.