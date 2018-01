Leben auf dem Mars – Ist das unsere Zukunft?

15.01.2018 | 58:45 Min. | WDR

Wie fühlt es sich an auf dem Mars zu leben? Ein Jahr verbrachte die Geophysikerin Christiane Heinicke mit fünf Kollegen in einer isolierten Kuppel auf einem hawaiianischen Vulkan in 2.500 Metern Höhe. Das Experiment der NASA sollte untersuchen, wie Menschen auf engstem Raum nur mit Fertignahrung und unter lebensfeindlichen Bedingungen überleben können. Autoren: Monika Sax, Ulrich Grünwald, Daniel Schulz, Heinz Greuling, Frederike Paul, Andreas Tempelhof, Georg Beinlich

