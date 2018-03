Für immer jung – Können wir das Altern stoppen?

01.03.2018 | 58:12 Min. | WDR

Wir werden immer älter. Keine andere Altersgruppe steigt so rasant an wie die der Hochbetagten. Experten halten eine natürliche Lebenserwartung von 120 Jahren für machbar, einige Visionäre stellen sogar 500 bis 1000 Jahre in Aussicht. Lässt sich die innere Uhr medizinisch aufhalten oder gar zurückdrehen? Und was können wir selbst für ein hohes Alter tun? Autoren: Barbara Garde, Georg Wieghaus, Johanna Bayer, Mike Schaefer, Jakob Kneser, Birgit Quastenberg, Tilman Wolff

