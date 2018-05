Entwicklungsforschung – Was in Kindern vorgeht

Planet Wissen | 11.05.2018 | 06:01 Min. | WDR

Wer herausfinden will, was Kinder für ihre Entwicklung brauchen, muss verstehen, was in ihnen vorgeht. Das ist nicht so einfach, solange die Kinder noch klein sind und sich noch nicht mit Worten ausdrücken können. Wissenschaftler haben dafür Methoden entwickelt.