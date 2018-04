Abgasalarm – Dieselmotoren im Fokus

Planet Wissen | 24.04.2018 | 58:12 Min. | WDR

Fast jedes dritte Auto auf unseren Straßen hat einen Dieselmotor. Viele davon stoßen aufgrund überholter oder gefälschter Technik mehr Stickoxide aus als gesetzlich erlaubt. Aber sind die Verbrennungen in den Dieselmotoren wirklich schuld an der schlechten Luft und den hohen Stickoxidwerten in unseren Städten?

Download Video: Abgasalarm – Dieselmotoren im Fokus .