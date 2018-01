Extra: Der Mensch und das Meer

24.01.2018 | 58:52 Min. | SWR

Das Meer - tief blau bedeckt es über 70 Prozent unseres Planeten. Millionen von Arten sind hier zu Hause, von den Tropen bis zu den Polarregionen. "Meere und Ozeane" sind Thema des Wissenschaftsjahres 2016/2017 und waren es auch immer wieder bei Planet Wissen. Was uns die Weltmeere bedeuten, wie wir sie nutzen und warum wir sie schützen müssen, all das haben wir Biologen, Klimaforscher und Geologen gefragt. Die interessantesten Ausschnitte aus diesen Sendungen zeigen wir in diesem "Planet Wissen Extra".