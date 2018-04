Das schwere Erbe des Atomausstiegs

24.04.2018 | 59:05 Min. | SWR

Einst versprach die Atomkraft sauberen Strom. Doch die Sorge vor den Risiken und die Endlager-Frage trieb die Atomkraftgegner auf die Straße, vor allem nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl. 30 Jahre später bringt Fukushima die Wende in Deutschland: Bis 2022 sollen alle Atomkraftwerke vom Netz. Dann müssen sämtliche Kraftwerke in einem teuren und langwierigen Prozess zurückgebaut werden.