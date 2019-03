Schnitzel à la Hollywood (1/6)

01.04.2019 | 44:19 Min. | Verfügbar bis 15.07.2019 | WDR | Von Ingo Haeb

Günther und Wolfgang scheitern mit ihrem Plan, in einem neu eröffneten Elektromarkt der 1000. Kunde zu werden. Stattdessen müssen sie mal wieder zu Jobcenter-Maßnahmen antreten. Während Wolfgang es mit einem Kurs in "Social Media Communication" noch ganz gut getroffen hat, muss Günther im Recyclinghof schwer schuften. Bei der Verarbeitung von Altpapier entdeckt er zufällig eine Briefmarkensammlung, die dem Brauereiunternehmer Büsching zugeordnet werden kann. Zum Dank wird Günther zu einem feudalen Mittagessen eingeladen, und der Juniorchef der Brauerei platziert eine kleine Meldung auf der hauseigenen Website. Das bringt Wolfgang auf eine Idee: Er will Günther als neuen Werbeträger bei Büsching Bier etablieren.