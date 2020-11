Im besten Alter – Mit Gaby Köster

Nicht dein Ernst!. . 43:12 Min. . Verfügbar bis 15.11.2021. WDR.

Ist es okay, das Erbe zu verprassen – oder sollte man etwas für die Kinder bewahren? Wie sagt man den Eltern, dass sie zu alt fürs Autofahren sind? Ist es in Ordnung, im hohen Alter noch eine Familie zu gründen? Zu Gast für viele Fragen ist die rheinische Frohnatur Gaby Köster. Trotz harter Einschnitte im Leben hat die beliebte Kabarettistin den Spaß am Leben und ihren Humor nie verloren. Auch die Zuschauer im Studio bringen wie immer bewegende Geschichten mit.