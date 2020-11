Eine Frage des Geschlechts – Mit Maren Kroymann

Die Tücken und Herausforderungen alter und neuer Rollenbilder sind das Thema lebhafter und inspirierender Gespräche mit Maren Kroymann und den Zuschauern im Studio. Warum werden in manchen Jobs mehr Männer oder mehr Frauen eingestellt? Wer kümmert sich um die Kindererziehung? Bringt uns eine gendergerechte Sprache weiter in Sachen Gleichberechtigung? (Mit HbbTV auch in UHD)