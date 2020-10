Auf Arbeit – Mit Panagiota Petridou

Nicht dein Ernst!. . 44:24 Min. . Verfügbar bis 01.11.2021. WDR.

Was tun, wenn ich mich am Arbeitsplatz verliebe? Muss ich ans Handy gehen, wenn die Chefin im Urlaub anruft? Und wie sage ich meinem Chef, dass er es einfach nicht drauf hat? Mit Panagiota Petridou haben Sabine Heinrich und Jürgen von der Lippe die perfekte Gesprächspartnerin, wenn es um die Fettnäpfchen des Berufslebens geht. Denn die schlagfertige TV-Moderatorin arbeitet auch regelmäßig in einem Autohaus. Dort erlebt sie Unglaubliches: Von Käufern, die bei der Probefahrt mit dem Partner ausgiebig die Rückbank testen, über Kundengespräche auf der Toilette bis hin zu ihrer ganz persönlichen Lovestory. Außerdem erzählen Zuschauer im Publikum ihre Geschichten: Was passiert, wenn sich eine Tanzlehrerin in ihren Schüler verliebt? Und wie ist es, als junge Chefin eine Familienbäckerei zu übernehmen, in der die Mitarbeiter einen von Geburt an kennen?