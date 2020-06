Saftladen

Mord mit Aussicht. Staffel 2, Folge 6. . 48:58 Min. . Verfügbar bis 21.12.2020. WDR.

In der Scheune von Bauer Rieder hat sich eine Art Resterampe eingemietet, in der man zu unfassbar günstigen Preisen alles kaufen kann, was gerade auf Lager ist.

Sehr zum Missfallen von Frau Runkelbach, deren Laden seitdem so gut wie keinen Umsatz mehr macht. Und noch jemand scheint nicht sehr erfreut über die temporären Mieter zu sein, denn eines Morgens liegt der Chef der Resterampe tot in einem Güllebecken.