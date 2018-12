Ein Mord mit Aussicht

26.12.2018 | 01:26:57 Std. | Verfügbar bis 26.03.2019 | WDR

Die Polizei aus Hengaschs Nachbarort Hammelforst – ja, auch in diesem verschlafenen Eifeldorf gibt es eine Polizeistation mit einer Kriminalkommissarin – wird ins Haus von Hans-Peter Jogereit gerufen. Hier soll es zu einem heftigen Streit gekommen sein. Und was sie dort vorfindet, irritiert nicht nur die Polizei: Neben einem erschossenen Herrn Jogereit steht Sophie Haas mit der Tatwaffe in der Hand. Eifel-Krimi mit Carolin Peters und Bjarne Mädel