Mitternachtsspitzen im Februar

17.02.2018 | 59:57 Min. | Verfügbar bis 17.02.2019 | WDR

Im Kölner Wartesaal am Dom gehen am Samstag wieder alle Lichter an. Jürgen Becker und sein „Mitternachtsspitzen“-Team starten in ihre neue Kabarett-Saison. Zu Gast im WDR-Satireklassiker sind Erwin Pelzig alias Frank-Markus Barwasser, Özcan Coşar und Jess Jochimsen.