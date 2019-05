Schicht um Schicht

Meuchelbeck. Staffel 1, Folge 2. . 48:31 Min. . WDR. Von Stefan Rogall.

Markus findet in der Pensionswand nicht Mechthilds eingemauerten Ehemann Albert, sondern in Plastik eingeschweißte Banknoten in Höhe von 100.000 Euro. Mechthild weiß angeblich nicht, woher das Geld stammt. Aber kann Markus ihr trauen? Und was, zum Teufel, machen sie jetzt mit dem Geld? Aufteilen und verschwinden? Dabei hatte Markus doch gerade erst beschlossen, in Meuchelbeck zu bleiben.