Die Hoffnung stirbt zuletzt

Meuchelbeck. Staffel 1, Folge 6. . 48:17 Min. . WDR. Von Stefan Rogall.

Alberts Ermordung bringt in Meuchelbeck einiges in Unordnung. Da Mechthild kein Alibi vorweisen will, nimmt Frauke sie unter dringendem Tatverdacht fest. Markus weiß nicht, ob er noch an die Unschuld seiner Schwester glauben soll oder wie es für ihn und Sarah in Meuchelbeck überhaupt weitergehen könnte.