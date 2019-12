Vom Hartz 4-Kind zum Elite-Studenten: Jeremias will es schaffen

43:13 Min. Verfügbar bis 05.12.2020. WDR.

Hat ein Kind, das in Armut aufwächst, trotzdem eine Chance im Leben erfolgreich zu sein? Jeremias aus Kaiserslautern will es schaffen. Im Alter von elf Jahren trifft er eine Entscheidung, die sein Leben für immer verändert: Er verlässt seine Familie. Die Eltern sind langzeitarbeitslos, das Geld ist immer knapp, die häusliche Situation schwierig. Jeremias will mehr vom Leben und sucht sich ein neues Zuhause.

