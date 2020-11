Tod ohne Abschied

Menschen hautnah . . 44:09 Min. . UT . Verfügbar bis 26.11.2021. WDR. Von Jule Sommer, Udo Kilimann.

Beim Lockdown wegen der Corona-Pandemie herrscht in Kliniken zeitweise ein totales Kontaktverbot. Patienten sind isoliert. So wie bei Familie Hucks in Duisburg. Wochenlang darf niemand aus der Familie Annemarie (83) besuchen. Nach sechs Wochen erhalten sie plötzlich die Todesnachricht aus der Klinik. Auch sie plagen Schuldgefühle: Haben sie ihre Ehefrau und Mutter im Stich gelassen?

Download Video: Tod ohne Abschied.