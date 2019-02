Meine Gemeinde, meine Familie

14.02.2019 | 43:32 Min. | WDR | Von Stefan Pannen, Jonas Daniels

Die katholische Kirche in Deutschland leidet an dramatischem Priestermangel. Immer mehr Gemeinden verlieren dadurch ihre Eigenständigkeit und werden zusammengelegt - dies führt zu heftigen Konflikten in vielen Bistümern. Der Film erzählt aus verschiedenen Regionen der Republik, wie versucht wird, diese Situation auf unterschiedliche Weise zu bewältigen.

Download Video: Meine Gemeinde, meine Familie.