Mein Mann und der Alkohol – wenn Liebe nicht reicht

Menschen hautnah . . 43:49 Min. . UT . WDR. Von Kirsten Esch.

Alkoholsucht – fast jeder hat jemanden in seinem Bekanntenkreis, der davon betroffen ist. Mindestens acht Millionen Angehörige von suchtkranken Alkoholikern gibt es in Deutschland, schätzen Experten. Und das Tabu, darüber zu sprechen, ist riesengroß. Doch was tun, wenn der liebste Mensch Alkoholiker ist?

