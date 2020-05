Markus: Aus der Welt eines Autisten

Menschen hautnah . . 44:00 Min. . Verfügbar bis 07.05.2021. WDR. Von Katharina Gugel, Nicole Noetzel.

"Ich will gar nicht normal sein und in der Herde mitlaufen. Ich möchte so leben, wie ich will." Ein Film von Katharina Gugel und Nicole Noetzel über die Welt eines Autisten.

Markus lebt in Duisburg. Seine Wohnung ist unglaublich vollgestopft – mit Spielzeug, Werkzeug und vor allem mit Bewegungsmeldern, die Geräusche machen: Frösche quaken, Elvis singt, ein Schneemann schimpft: „Kannst du nicht aufpassen, alter Sack!“ Dazu hört er am liebsten Kinderhörspiele und trinkt Kakao. 35 Jahre alt ist Markus, ein Autist, der wohl nie erwachsen wird und es auch nicht werden will. „Das verstehen die meisten nicht, auch meine Eltern finden das schlimm“, sagt er.

Dieser Inhalt ist aus dem Jahr 2018. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

