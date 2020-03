Männer allein zu Haus

Menschen hautnah . . 44:17 Min. . UT . Verfügbar bis 26.03.2021. WDR. Von Insa Onken.

In Deutschland leben rund 20 Prozent der Männer im Alter zwischen 60 und 80 Jahren allein. Die Gründe, warum eine Partnerin oder ein Partner fehlt, sind vielfältig – und nicht jeder empfindet das als problematisch. Was bedeutet es für Männer, in diesem Lebensabschnitt allein zu leben?

