Hirschhausen im Knast

Menschen hautnah . . 04:28 Min. . Verfügbar bis 17.10.2020. WDR. Von Krischan Dietmaier.

Was bedeutet es, entscheidende Jahre des Lebens hinter Gittern zu verbringen? Wie können Beziehungen aufrechterhalten werden, wenn die Freiheit fehlt? Eckart von Hirschhausen möchte herausfinden, was Männern wichtig ist, die lange in Haft sind.

Download Video: Hirschhausen im Knast.