Fünf Jahre nach dem Germanwings-Absturz: Unser Leben ohne Dich

Menschen hautnah . . 44:04 Min. . Verfügbar bis 19.03.2021. WDR. Von Justine Rosenkranz.

Am 24. März 2015 um 10:41 Uhr zerschellte Germanwings 4U 9525 auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in den französischen Alpen. Nach Überzeugung der Ermittler hatte der Copilot die Maschine absichtlich zum Absturz gebracht, mit 150 Insassen an Bord. Der Film zeigt, wie Angehörige mit dem Verlust der Verstorbenen umgehen.

Download Video: Fünf Jahre nach dem Germanwings-Absturz: Unser Leben ohne Dich.