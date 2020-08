Erste Hilfe für die Seele

Menschen hautnah . . 43:29 Min. . Verfügbar bis 28.08.2021. WDR. Von Frank Papenbroock.

Olav sitzt im Lotussitz und meditiert. Wenn in den nächsten 24 Stunden das Telefon klingelt, muss er sofort an Orte fahren, an die niemand freiwillig geht.

Olav bereitet sich auf eine weitere Schicht beim Kriseninterventionsteam (KIT) vor.

Dieser Inhalt ist aus dem Jahr 2014. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

