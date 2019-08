Erst mal Abi: Und dann?

Menschen hautnah . . 29:21 Min. . Verfügbar bis 08.08.2020. WDR. Von Susanne Böhm.

An Paulines Zimmertür hängt ein riesiger Kalender mit Feldern zum Durchstreichen. Noch 24 Tage, bis es richtig ernst wird, dann steht für ihre Freundin Emilia und sie die erste Abitur-Klausur in Mathe an. Der Countdown läuft – und der Druck steigt, denn die Abinote ist das Ticket in ihre Zukunft.

