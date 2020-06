Die Kämpferin und der Feind in ihr

Menschen hautnah . . 44:06 Min. . Verfügbar bis 25.06.2021. WDR. Von Andrea Schuler.

Die 30-jährige Yasemin S. hat einen seltenen Gendefekt. In ihrem Körper wuchert Gewebe unkontrolliert – eine rätselhafte Laune der Natur.

Immer wieder müssen Geschwüre und gutartige Tumore entfernt werden. Doch nun raubt ihr ein Tumor am Kehlkopf den Atem. Die Ärzte sind ratlos, niemand möchte sie an dieser gefährlichen Stelle operieren. Ohne Behandlung jedoch droht sie zu ersticken. Wie schon oft in ihrem Leben muss Yasemin selbst eine Lösung finden.

Download Video: Die Kämpferin und der Feind in ihr.