Das erste Mal ... ein Job

Menschen hautnah . . 29:32 Min. . Verfügbar bis 20.08.2021. WDR. Von Justine Rosenkranz.

Lena, Thomas, Franzi und Janina – für alle beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Mit Spannung erwarten sie den ersten richtigen Job in ihrem Leben.

Lena aus Konstanz ist 23 Jahre alt und wusste schon mit 15, dass sie Bestatterin werden will. Thomas und seine Freundin Franzi ziehen von Braunschweig nach Hamburg und beginnen ihre ersten Arbeitstage als Architekten mitten in der Corona-Zeit. Janina ist 37, hat zwei Kinder, und beginnt beim evangelischen Kirchenkreis in Unna einen Job als Sozialarbeiterin. Für alle beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt.

Download Video: Das erste Mal ... ein Job.