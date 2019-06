Bergtour in den Tod - Wenn einer stirbt und der Andere überlebt

Menschen hautnah . . 44:07 Min. . UT . WDR. Von Harriet Kloss, Markus Thöß.

Es soll eine Traum-Expedition werden. Mario Bornschein, Outdoorladen-Besitzer aus Berlin, will ganz normale Menschen aus der Großstadt auf einen der höchsten Berge der Welt bringen, den mehr als 8.000 Meter hohen ‚Broad Peak‘ in Pakistan. Begleitet von einem Radiosender werden zehn Bewerber ausgewählt, darunter auch die Sozialarbeiterin Dana H., die noch nie in ihrem Leben auf einem so hohen Berg gestanden hat. Nach sorgfältiger Vorbereitung startet das Team mit Dana als einziger Frau im Juni 2013 nach Pakistan. Mario Bornschein ist der Leiter.

Download Video: Bergtour in den Tod - Wenn einer stirbt und der Andere überlebt.