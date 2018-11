Arm trotz Arbeit - Warum viele Frauen so wenig verdienen

15.11.2018 | 43:40 Min. | UT | WDR | Von Susanne Jäger

„Manchmal stehe ich am Monatsende vor dem Kühlschrank und denke, hoffentlich gibt es bald Geld. Ich muss dringend was einkaufen!“ Das sagt Susanne. Sie arbeitet hart: An fünf Tagen die Woche reinigt sie Krankenhausbetten. Bis zu 23 Betten muss sie in einer Schicht schaffen. „Ich denk‘ mir immer, man muss so arbeiten, als würde man selber in so einem Bett liegen“, motiviert sich die 48-Jährige aus Bochum.

Download Video: Arm trotz Arbeit - Warum viele Frauen so wenig verdienen.