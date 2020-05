Alles anders: Wie Corona mein Leben verändert!

Menschen hautnah . . 43:55 Min. . Verfügbar bis 14.05.2021. WDR. Von Anne Wöhlert.

Spätestens seit sich am 18. März 2020 Angela Merkel an die Nation wendet, wird klar: „Es ist ernst!“ Wie ernst die Lage ist, müssen viele in den folgenden Tagen und Wochen erleben.

Menschen hautnah begleitet Menschen, für die sich seither alles verändert hat. Martin, der als Pfleger in einer Palliativstation in einem Kölner Krankenhaus arbeitet, fragt sich, ob die Kapazitäten in der Klinik ausreichen werden. Chris versorgt sonst Filmteams am Set. Ihm sind durch das Drehverbot fast alle Aufträge weggebrochen. Auch die Schauspielerin Johanna ist jetzt ohne Einkommen und sorgt sich um ihre Existenz. Diese und andere Protagonisten lassen uns an ihrem Leben teilhaben. Sie filmen sich weitgehend selbst und zeigen hautnah, wie sich ihr Leben in der Ausnahmesituation verändert.

