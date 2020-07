80 Kilo müssen runter: Guido will Schützenkönig werden

Menschen hautnah . . 43:53 Min. . UT . Verfügbar bis 30.07.2021. WDR. Von Solveig Flörke.

In einem kleinen Dorf im Sauerland quält sich Guido Grevener auf dem Bürgersteig einen kleinen Hügel hinauf. Mit jedem Schritt wird er langsamer.

Nach 500 Metern bleibt Guido frustriert stehen. "Am Schützenfest muss man hier hoch marschieren, so lange wie die Musik spielt. Wenn ich das nicht schaffe, dann kann ich kein König werden", sagt der 49-Jährige. Einmal Schützenkönig in seinem Heimatdorf Garbeck sein, das ist Guidos großer Traum. Doch es gibt ein Problem: Guido wiegt fast 200 Kilo.

Download Video: 80 Kilo müssen runter: Guido will Schützenkönig werden.