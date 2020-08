Meisterküche: Alltagsküche – einfach, klassisch, gut

Meisterküche. . 29:15 Min. . UT . Verfügbar bis 08.08.2021. WDR.

Bunt, abwechslungsreich und lecker wird es auch diesen Sommer in der Sendereihe „Meisterküche“. Yvonne Willicks macht wieder einmal Appetit auf Lieblingsgerichte und kulinarische Highlights der verschiedenen WDR-Köchinnen und -Köche. Das Gute liegt so nah! Rezepte aus der Alltagsküche stehen in der heutigen Folge im Mittelpunkt.