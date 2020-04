Wo Arbeitslose helfen können – wie realistisch ist das Umsatteln?

Markt . . 08:12 Min. . Verfügbar bis 15.04.2021. WDR. Von Edith Dietrich, Birgit Bonk.

Tausende Firmen melden zurzeit Kurzarbeit an. Hotelfachleute, Kellner, freischaffende Künstler – viele Menschen stehen vor dem Nichts. Im Gesundheitswesen und in der Landwirtschaft hingegen werden händeringend Arbeitskräfte gesucht. Was nach einer simplen Gleichung aussieht, stellt sich in der Realität nicht ganz so einfach dar.