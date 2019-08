Wespen-Abwehr

Markt . . 07:57 Min. . Verfügbar bis 28.08.2020. WDR. Von Melanie Jost .

Hohe Temperaturen und wochenlange Trockenheit haben Wespen in diesem Sommer prächtige Bedingungen beschert. Proportional zur Wespen-Genervtheit steigt auch die Anzahl von Anti-Wespen-Produkten. Von Sofort- und Langzeit-Sprays über „Wespinatoren“ bis hin zu Ultraschall-Apparaten - sie alle versprechen Abhilfe. Doch was davon funktioniert tatsächlich, was davon ist Quatsch und was geht in Richtung Abzocke? Markt macht den Check.