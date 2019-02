Vergleichs-Check: Möbel-Kauf in NRW

Markt | 06.02.2019 | 06:44 Min. | Verfügbar bis 06.02.2020 | WDR | Von Christian Link

Samstags zu Ikea - für viele Familien und Paare ein Termin, an dem sich die Geister scheiden: Der eine liebt die überfüllte Ausstellung, das Spielparadies und Köttbullar - der andere würde am liebsten die Möbel online bestellen. Doch welche Alternativen gibt es für den Möbelkauf in NRW?