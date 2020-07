Steingärten und ihre Auswirkungen

In vielen Städten in NRW das gleiche Bild in Vorgärten oder anderen Freiflächen, wo es in Frühling und Sommer blühen könnte: immer mehr grauer Kies oder Schotter. Manchmal stehen auch mittendrin ein paar Bambusgräser oder andere scheinbar anspruchslose Gewächse. Das macht den Kommunen ein zusätzliches Problem mit dem Klima, heizt Häuser und ihre Umgebung auf und auch Pflanzen selber finden es nicht so prickelnd. Es sei denn, sie wären ein Wüstenkaktus, behaupten jedenfalls inzwischen Wissenschaftler.