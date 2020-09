Startschuss für die Weihnachtssaison

Noch 113 Tage bis Heiligabend – aber es kann schon losgehen mit weihnachtlicher Gemütlichkeit. Die Deko steht schon in den Läden. Zum Beispiel im Knüllermarkt im Duisburg, wo man jetzt schon alles für den Baum, den Kranz und die Fensterbank kriegt. Was Trend wird, haben die Hersteller von Baumkugeln und Co. sowieso schon im Januar auf der Leitmesse "Christmas World" verkündet. Auch andere Branchen sind schon startklar: Die Weihnachtsmannhersteller hoffen, dass das Weihnachtsgeschäft rausreißt, was der Lockdown bei den Osterhasen-Verkäufen angerichtet hat.