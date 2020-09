Richtig ausmisten: Tipps zum Entrümpeln

Wenn in Keller, Dachboden und Abstellkammer nichts mehr hineinpasst, beginnt oft das große Ausmisten. Doch wohin mit dem alten Krempel? Am Anfang steht das Sortieren: Was gehört in den Müll? Und was findet noch dankbare Abnehmer? Einen Tipp dazu gibt die Stiftung Warentest: Könnte man die gebrauchten Klamotten, Handys, Fahrräder und Bücher guten Gewissens einem Freund oder Verwandten schenken, eignen sich die Gegenstände in der Regel auch für den Verkauf.