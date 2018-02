Preiskampf: Discounter gegen Drogeriemärkte

Im Januar reduzierte sowohl Aldi Süd als auch Aldi Nord die rund 18 Nivea Produkte um 25 Prozent. Was bedeutet dieser Schachzug im umkämpften Handel? Wie reagieren dm und Rossmann? Dass Aldi immer mehr Markenprodukte in sein Sortiment aufnimmt ist nicht neu. Die Aktion sorgt allerdings für Furore. Wir schauen uns den Preiskampf der Rivalen an und zeigen, was das für den Verbraucher bedeutet und wer da als Gewinner raus geht. Autor: Christian Link