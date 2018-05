Petfluencer: Wenn Tiere zu Instagram-Stars werden

Markt | 23.05.2018 | 05:18 Min. | Verfügbar bis 23.05.2019 | WDR

Kaum etwas läuft im Internet so gut wie Tiere. Unternehmen spannen die Vierbeiner auch als Werbeträger ein. In den USA haben Petfluencer bereits Anhänger in Millionenhöhe. Am bekanntesten: die Katze Grumpy Cat. Ihr folgen 2,3 Millionen Menschen auf Instagram. Aber auch normale Haustierbesitzer aus NRW machen ihre Lieblinge online zu Stars und verdienen gar nicht schlecht daran. Autor: Fabian Nast