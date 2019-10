Oktoberfeste in NRW immer beliebter

Markt . . 06:45 Min. . Verfügbar bis 02.10.2020. WDR. Von Jannes Giessel.

Auch in NRW werden Oktoberfeste im Stil des Münchener Originals immer beliebter. In Großstädten wie Köln haben sich längst feste Veranstaltungen etabliert, und auch in ländlichen Regionen gibt es immer mehr Angebote. Aber wo kommt echtes Bayern-Feeling auf?