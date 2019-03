Machs Dir selbst – Möbel aus dem Baumarkt

Markt | 20.03.2019 | 07:10 Min. | Verfügbar bis 20.03.2020 | WDR | Von Christian Link

Die Baumärkte erschließen neue Geschäftsfelder: neben den Hobby-Handwerkern sollen jetzt auch absolute Laien in die Läden kommen um sich ihr ganz persönliches Möbelstück zu bauen. Hornbach, Obi und Co. bieten im Internet inzwischen alle detaillierte Bauanleitungen mit Materiallisten an. Klingt so, als könne damit wirklich jeder zum Schreiner werden.