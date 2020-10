Lebensmittelerzeugung vor Ort

Kräuterzucht direkt im Supermarkt, im computergesteuerten Pflanzschrank unter künstlichem Licht. Was Aldi und neuerdings auch Kaufland erproben, ist erst der Anfang. Die große Vision von Start-ups wie Infarm: Lebensmittel in großen Indoor-Farmen mitten in der Großstadt produzieren. Das spart Transportwege. Ist aber auch sehr abhängig von Strom.