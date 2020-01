Kosmetik, Waschmittel und Co zum Nachfüllen

22.01.2021. WDR. Von Julia Strahlmann.

Mit leeren Marmeladengläsern oder Duschgeldosen zum Nachfüllen in den Laden, das kannte man bisher nur aus der Biobranche. Etwa aus den Unverpackt-Läden und manchen Reformhäusern. Jetzt entdecken große Hersteller und Drogerieketten den Trend für sich und starten erste Pilotversuche in Drogerien im Ausland. Greenwashing oder echter Fortschritt in Sachen Müllvermeidung? „Markt“ probiert es aus.